Более 30 свалок нашли в Иркутске при помощи группы в «Viber»

Сообщать о нелегальных свалках жители Иркутска теперь могут при помощи популярного мессенджера «Viber», сделав отметку на карте «2гис» и отправив её в чат. Об этом сообщил заместитель мэра, председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Евгений Дроков на слушаниях в думе 25 января 2017 года. Новая мера по выявлению нарушений была создана администрацией совместно с молодежным активом города в декабре прошлого года. С того времени иркутяне сообщили о более 30 несанкционированных свалках.

Изначально группу в «Viber» создали для обнаружения точек незаконной торговлей спиртосодержащей продукцией, поэтому найти её можно по названию «Алкоголю НЕТ!». Сейчас в чате состоит несколько десятков человек, в основном это молодежь Иркутска, а также главы округов, специалисты КГО и МУП «Спецавтохозяйство», которые принимают меры сразу после поступления информации о грудах мусора.

Что касается основных мер по ликвидации и предупреждению образования несанкционированных свалок, работа идёт по трём основным направлениям. Первое – это месячники по уборке, которые проводятся в апреле и привлекают городские организации, в том числе школы, ссузы и вузы и всех желающих горожан. В 2017 году внимание будут уделять общественным территориям - скверам, паркам, набережным рек Ушаковка и Иркут, заливу Якоби, а также району около плотины ГЭС. Второе направление – регулярные рейды по выявлению куч мусора.

Третье – непосредственная работа с населением. Владельцам частным домов напоминают о необходимости заключать договора по вывозу мусора. В результате в Октябрьском округе в 2016 году было заключено на 84,5% на вывоз мусора с частной территории больше, чем в 2015 году, рассказала глава Октябрьского округа Елена Войцехович. Меры по разделению мусора вводят в Ленинском районе. Как сообщила глава Ленинского округа Елена Фёдорова, на некоторых мусорных площадках уже отдельно от основных контейнеров созданы бункеры для сбора картона.