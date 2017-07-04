Более 3 тыс. железнодорожников и их семей отдохнули в санаториях ВСЖД

Более трех тысяч человек поправили своё здоровье в санаториях-профилакториях Восточно-Сибирской железной дороги с начала 2017 года. Как 4 июля сообщила пресс-служба магистрали, Из них 1540 тысяч железнодорожников, более 400 членов семей, 343 пенсионера и ветерана отрасли. Всего на оздоровление и корпоративный отдых железнодорожников, членов их семей и ветеранов отрасли в этом году дорога направит более 130 млн рублей.

Одним из направлений социальной политики ОАО «РЖД» является поддержание высокого уровня работоспособности и физического состояния сотрудников, их реабилитация после тяжёлых физических и умственных нагрузок. При этом в компании постоянно внедряется лучший опыт в области оздоровления, активного отдыха и сервиса. Среди пяти ведомственных здравниц магистрали лидером по отданным предпочтениям не первый год остается профилакторий «Иркутский», принявший за минувшие полгода 758 человек.

С начала летнего сезона уже более 700 детей отдохнули в загородных оздоровительных лагерях «Огоньки» и «Сибиряк». Здесь с ребятами занимаются квалифицированные педагоги и воспитатели, создано большое количество различных кружков и спортивных секций, в распоряжении детей – бассейн, бильярд, настольный теннис, спортивные игровые площадки. Также более 700 человек приняли базы отдыха ВСЖД. Большой популярностью пользуется туристическая база «Култушная», расположенная на берегу самого тёплого залива озера Байкал. Сюда было приобретено более 420 путевок.

Фото из архива "Байкал Инфо".