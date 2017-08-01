Более 2,5 тыс. человек прошли тестирование во время акции по борьбе со СПИДом на ВСЖД

Во время акции по борьбе со СПИДом, которую организовал Минздрав России при поддержке ОАО «РЖД», на Восточно-Сибирской железной дороге прошли тестирование более 2,5 тыс. человек. Как сообщает 1 августа 2017 года пресс-служба ВСЖД, в Улан-Удэ с 20 по 24 июля анонимно свой ВИЧ-статус проверили 1097 человек. С 25 по 28 июля акция проходила в Иркутске, там работали мобильные лаборатории, в которые обратилось 392 человека.

Экспресс-тестирование также были проведены в трудовых коллективах Иркутска – обследовано 1014 человек. Во время всероссийской акции медицинские работники, в том числе работники дорожной клинической больницы на ст. Иркутск-Пассажирский и волонтеры проекта раздавали информационные памятки и листовки о профилактике заболевания жителям города, пассажирам на вокзалах.

Напомним, Минздрав России совместно с РЖД проводит с 8 июля по 20 октября 2017 года акцию, в рамках которой в состав поездов включают специально оборудованный вагон, где пассажиры в пути могут пройти обследование на ВИЧ. Во время остановки для проведения мероприятий акции в городах России, на вокзалах РЖД работают мобильные лаборатории экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию с дотестовым и послетестовым консультированием.