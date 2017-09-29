Более 230 тыс. рублей в год сэкономит Саянск, покинув Ассоциацию муниципальных образований

Саянск начнёт экономить 235,8 тыс. рублей в год после выхода из Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Об этом заявила сентября управляющий делами администрации города Марина Павлова 28 сентября 2017 года на заседании думы Саянска, где депутаты поддержали решение мэра о выходе из ассоциации. Мэр Олег Боровский заявил, что Саянск с 2003 года заплатил взносы в размере 3 млн 850 тыс. рублей, а в последние три года АМО не решила ни одного вопроса для муниципалитетов.

«Считаю, что у нас есть более важные вопросы, на которые можно потратить такие средства», - сказал мэр. Он напомнил, что Саянск состоит в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, которая является более серьёзной и действенной площадкой, отстранённой от политики. Хозяйственные вопросы будет решать и региональный совет, объединяющий 42 мэра, работа которого возобновится в октябре.

Напомним, 15 августа Олег Боровский на своей странице в Facebook отметил: «Это было непростое решение, но оно принято. Считаю, что с момента отказа мэров от участия в региональном совете в августе прошлого года, в течение всего этого времени ассоциация перестала работать как связующее звено муниципальных образований и орган взаимодействия с правительством Иркутской области. Она превратилась в сугубо политическую структуру, деятельность которой направлена на разрушение работы с исполнительными органами государственной власти. Мэры для решения проблем территорий ходят по серому дому и министерствам каждый сам по себе. Ассоциация же работает на удовлетворение личных амбиций ее председателя и нескольких мэров. Конструктивный диалог ассоциации с правительством отсутствует».