Более 22 тыс. литров нелегального алкоголя изъято в Иркутской области

В Иркутской области из незаконного оборота изъято более 22 тыс. литров алкогольной продукции, которую продавали с нарушением законодательства. Об этом 23 декабря 2016 года сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Образцы изъятого алкоголя исследуют в экспертно-криминалистическом центре. За четыре дня полицейские региона проверили более 3,5 тыс. торговых предприятий области, в том числе ларьки и павильоны, мелкооптовые и оптовые рынки. Сотрудники полиции проверяют легальность происхождения спиртосодержащей продукции, лицензии на её продажу, а также подлинность акцизных марок.

В подвале коттеджа, расположенного по ул. Автомобильной в Иркутске, полицейские совместно со следователями СУ СК России по Иркутской области 22 декабря обнаружили и изъяли 10 тыс. бутылок косметического средства «Боярышник», разлитого в стеклянные емкости по 250 мл.

На стационарных контрольно-пропускных постах у перевозчиков проверяют необходимые документы на перевозимый алкоголь. В ходе данной работы полицейские изъяли более 20 тонн спиртсодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте.

Участковые уполномоченными полиции и сотрудниками патрульно-постовой службы при активной помощи администраций населённых пунктов, представителей жилищных управляющих компаний, волонтёров и молодёжных организаций проводят беседы с населением о недопустимости употребления суррогатных спиртосодержащих жидкостей.

Фото пресс-службы ГУ МВД Росии по Иркутской области.