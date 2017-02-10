Более 200 жителей Иркутской области наказаны на нарушение правил хранения оружия

С начала 2017 года сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Иркутской области выявили 242 факта, связанных с нарушением правил хранения оружия. Как сообщает 10 февраля пресс-служба, все владельцы оружия привлечены к административной ответственности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 2 тыс. рублей либо лишение права на приобретение (ношение) оружия на срок от 6 месяцев до года.

В соответствии с действующим законодательством владельцы оружия обязаны обеспечить его безопасное хранение и исключить возможность доступа к нему посторонних. Для этого следует использовать запирающиеся на замок сейфы или металлические шкафы, ящики из высокопрочных материалов, либо деревянные ящики, обитые железом.