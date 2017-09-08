Более 200 человек примут участие в спартакиаде «И невозможное возможно» в Иркутске

В спартакиаде «И невозможное возможно…», посвященной 80-летию Иркутской области, примут участие 229 человек. Как 8 сентября сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра спорта Иркутской области Илью Резника, соревнования пройдут 9 и 10 сентября на стадионе «Труд» в Иркутске и в спортзале Иркутского государственного медицинского университета среди спортсменов по четырем нозологическим группам – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, интеллектуального развития.

«К участию в спартакиаде «И невозможное возможно…» активно подключились муниципалитеты Приангарья. В министерство спорта области по итогам муниципального этапа поступили заявки от Иркутска, Ангарска, Саянска, Тайшета, Тулуна, Усолья-Сибирского, Свирска, Братска, Черемхово, Зимы, Нижнеудинска, Усть-Илимска, Осинского, Заларинского, Шелеховского, Слюдянского районов и других муниципальных образований. Для нас проведение спартакиады – это возможность посмотреть и определить лучшие территории по развитию адаптивной физической культуры и спорта, а также оценить работу региональной системы по адаптивному спорту», – отметил Илья Резник.

Как пояснил министр спорта, заявки от муниципальных образований принимались до 1 сентября. Спартакиада «И невозможное возможно» проводится в два этапа – муниципальный и областной.

Напомним, в программу спартакиады включены: волейбол и волейбол сидя, дартс, настольный теннис, шоудаун, легкая атлетика, шахматы, шашки, бочча, а также комбинированная эстафета с участием спортсменов без ограничения по здоровью. Кроме того, состоится апробация всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Фото с сайта правительства Иркутской области.