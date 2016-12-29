Более 17 тыс. литров косметического лосьона «Боярышник» изъяли в Братске

Источник: Байкал Инфо
29/12/2016 - 10:19

Крупную партию спиртосодержащего косметического лосьона «Боярышник», который по документам значился как «Воды душистые», обнаружили транспортные полицейские в металлическом контейнере на грузовом дворе железнодорожной станции в Братске, сообщает 29 декабря 2016 года пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. Пресс-служба администрации города уточняет, что в ходе осмотра контейнера было изъято 17660 л косметического лосьона на сумму около 3,5 млн рублей (22 000 бутылок по 100 мл и 61 840 бутылок по 250 мл).

Установлено, что груз был отправлен из Ростова-на-Дону. Спиртосодержащая продукция изъята и направлена на экспертизу. Контейнер опечатан и передан на ответственное хранение начальнику грузового двора.

Метки: Общество, Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте, Братск
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