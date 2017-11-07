Более 17 месяцев не может в Иркутске открыться центр помощи для бывших осуждённых

Более 17 месяцев не может привести в порядок здание в Иркутске благотворительный фонд ресоциализации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, им. Николая Кончакова. Здесь планируется открыть комплексный центр помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Требуются деньги для подключения водопровода и канализации, а также строительные и отделочные материалы. Об этом в ноябре 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

Как рассказала директор фонда Светлана Деркунская, с февраля 2017 года фонд пытается подключить к муниципальному зданию, отданному по льготной аренде, к электричеству. Администрация города провела за свой счет линии, но, как оказалось, подключиться можно только через Восточно-Сибирскую железную дорогу - структурное подразделение РЖД. Фонд, по словам Светланы Деркунской, уже прошел «бюрократический ад согласований». А без электричества невозможно начинать капремонт всего здания.

«Здание оказалось в более худшем состоянии, чем мы предполагали. Пришлось снять кровлю, сейчас, по сути, стоят стены за забором. Надо делать внутреннюю перепланировку, опускать высоту потолка с 4 до 2,5 метров, чтобы зимой было дешевле обогревать помещение, где будут жить люди, вышедшие из мест лишения свободы, которым больше некуда пойти», - рассказала Светлана Деркунская.

Фонду уже оказали большую помощь. К примеру, благотворительный фонд «Губерния» выделил доски, арматуру, крепежные уголки. Министерство строительства и дорожного хозяйства Иркутской области обратилась с просьбой о помощи производителям стройматериалов, те привезли гипсокартон, кирпич, профлист и комплектующие для кровли, штукатурку, грунтовку и проч. Иркутский керамический завод дал 10 поддонов кирпича, еще одна компания – песок и гравий. Светлана Деркунская надеется, что вопрос с электричеством решится в ближайшее время, чтобы можно было до холодов хотя бы частично закрыть крышу.

Другая большая проблема – технологическое подключение к водоснабжению и канализации. МУП «Водоканал» просит за это 160 тыс. рублей. Фонд сейчас ищет деньги и просит откликнуться всех, кто готов помочь.

«Мы связаны по рукам и ногам. Мне некогда помогать людям, я бегаю по ведомствам. А скольким людям бы мы уже могли дать приют, сколько судеб спасти! - говорит Светлана Деркунская. - У многих людей, вышедших из мест лишения свободы, просто нет возможности начать жить заново, а как следствие – уровень рецессивной преступности растёт. Снижение этого уровня напрямую связано с тем, смогут ли они адаптироваться к новой для себя жизни и разорвать замкнувшийся круг». По статистике 80% освободившихся из колоний и тюрем, не могут устроиться на работу, 30% не имеют постоянного места жительства.

Связаться с фондом и помочь деньгами, строительными материалами можно по e-mail: irkbfk@gmail.com, по телефону 8 (3952) 43-63-73, через сайт кончаков.рф.