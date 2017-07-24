Более 1500 человек приняли участие в «РУСАЛ ФестивAL Вело» в Иркутске

В первой в Иркутске международной акции «Велоночь», экскурсионной прогулке по городским достопримечательностям, 22 июля 2017 года в общей сложности приняли участие более 1500 человек. Среди них были как иркутяне, так и гости города. Специально для участия в акции приехали жители Братска и Шелехова, а также Москвы и других городов России. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского алюминиевого завода. Напомним, велоночь стала очередным событием масштабной социально-культурной программы «РУСАЛ ФестивAL».

Отличительная особенность велофестиваля – его формат, предусматривающий несколько остановок по всему маршруту. На остановках участники по радио слушали лекции о городской истории и архитектуре. Особое внимание было уделено дому архитектора Павлова на улице Российской, набережной Ангары, Крестовоздвиженской церкви. Об этих и других памятных местах участникам прогулки рассказали доцент РУДН и МГЛУ Марина Авдонина, профессор ИГУ Вадим Шахеров, профессор Миланского политехнического института Алессандро ДеМагистрис, профессор Университета Вероны Стефано Алоэ, президент Международной академии велоночи, историк-урбанист Сергей Никитин.

На финише у усадьбы Волконских гостей акции встречала перформер Карина Пронина, которая исполнила «Танец тихоходки». Ранее, на остановке на набережной Ангары, из рассказа Марины Авдониной участники экскурсии узнали, что тихоходки – это крошечные беспозвоночные, способные выживать в экстремально низких и высоких температурах, переносить огромные дозы радиации, засуху и давление в 6000 атмосфер.

Ранее велоночь с большим успехом проходила в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и в европейских городах. В этом году при поддержке РУСАЛа проект расширил свою географию – помимо Иркутска, велоночи пройдут в Красноярске и Ереване. Учитывая, насколько успешной оказалась экскурсия в Иркутске, организаторы не исключают, что акция повторится в следующем году, а затем будет проходить регулярно.

Ранее в рамках «РУСАЛ ФестивAL» в Шелехове прошли гастроли школы-студии МХАТ и состоялось лазерное шоу «Alхимия света». Основная задача «РУСАЛ ФестивAL» – формирование интересного досуга, знакомство жителей регионов с новинками театра и кино, формирование и поддержание интереса к культуре и искусству, популяризация здорового образа жизни.