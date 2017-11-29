Более 150 тыс. кубометров снега вывезено с путей станций ВСЖД

С путей станций Восточно-Сибирской железной дороги с начала холодов убрано 153 тыс. кубометров снега, очищены более 3,5 тыс. километров пути. Основные работы проводились на Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали, сообщает 29 ноября 2017 года пресс-служба ВСЖД.

Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий в зоне железнодорожного пути готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности и для каждого уровня определен и закреплен инструкциями определенный набор мер. На Восточно-Сибирской железной дороге для уборки снега подготовлено 68 единиц специальной техники.

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов зимой. При подготовке к работе в период холодов в каждом регионе создаются оперативные штабы, которые, в частности, координируют работы по снегоборьбе и обеспечению бесперебойного движения поездов.