Более 150 тыс. кубометров снега вывезено с путей станций ВСЖД

Источник: Байкал Инфо 29/11/2017 - 15:08

С путей станций Восточно-Сибирской железной дороги с начала холодов убрано 153 тыс. кубометров снега, очищены более 3,5 тыс. километров пути. Основные работы проводились на Тайшетском и Северобайкальском регионах магистрали, сообщает 29 ноября 2017 года пресс-служба ВСЖД.

Информацию о прогнозах погоды и фактическом состоянии погодных условий в зоне железнодорожного пути готовит собственная гидрометеорологическая служба ОАО «РЖД». Все параметры погоды разделены на уровни сложности и для каждого уровня определен и закреплен инструкциями определенный набор мер. На Восточно-Сибирской железной дороге  для уборки снега подготовлено  68 единиц специальной техники.

Уборка снега на железной дороге является одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов зимой. При подготовке к работе в период холодов в каждом регионе создаются оперативные штабы, которые, в частности, координируют работы по снегоборьбе и обеспечению бесперебойного движения поездов.

ТЕГИ #Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт
Также в рубриках: 
Около 2,4 млн человек перевезли электрички ВСЖД в начале 2015 года
Первый магистральный грузовой электровоз начал работать на ВСЖД
Селективный сбор стекла и пластика вводится на предприятиях ВСЖД
Свет выключат на вокзалах ВСЖД в Час Земли
Купить с 30% скидкой билеты на верхние полки плацкартных вагонов могут пассажиры ВСЖД
Исключить из фида:  0

Добавить комментарий

Загрузка...