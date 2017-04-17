Более 150 человек укусили клещи в Иркутской области

В Иркутской области зарегистрировано 151 обращение по факту присасывания клещей, из которых 41 - среди детей. Укусы зарегистрированы в г.Черемхово, г.Свирске, г.Иркутске, Иркутском, Ольхонском районах и других территориях, сообщает 14 апреля 2017 года пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области. Благоприятные климатические условия способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Наиболее надёжным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Их можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Для профилактики других инфекций, передающихся клещами, необходимо не допускать присасывания клещей. Для этого нужно использовать средства, отпугивающие клещей, носить защитную одежду, проводить само- и взаимоосмотры, при перемещениях в лесу держаться середины дороги, избегать зарослей прошлогодней травы, валежника, не сидеть на траве без подстилки, осматривать на наличие клещей домашних животных, которых берете с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию: вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (Иркутск, ул. Трилиссера, 51, тел. 23-41-97);центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (Иркутск, ул. К. Маркса,3, тел. 333-445).