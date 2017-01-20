Более 14 млн пассажиров перевезла ВСЖД в 2016 году

Около 14,3 млн пассажиров перевезла Восточно-Сибирская железная дорога в 2016 году. Как 20 января 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, поездами дальнего следования формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» было отправлено более 2,9 млн человек, что превысило показатель 2015 года на 5%. В плацкартных и общих вагонах было перевезено более 2,1 млн пассажиров, количество пассажиров купе превысило 780 тыс.

Благодаря ряду маркетинговых инициатив, в частности 50% скидкам для детей от 10 до 17 лет, в первом полугодии прошлого года увеличились объёмы в сегменте семейных поездок. В мае 2016 года, раньше, чем на других дорогах, на ВСЖД были запущены поезда на южное направление, популярность которого минувшим летом выросла почти в два раза.

В связи с организацией реабилитации людей с ограниченными возможностями в медицинских учреждениях Новокузнецка в этом направлении были организованы перевозки маломобильных пассажиров. Специально для них все штабные вагоны поездов оборудованы подъёмниками, по необходимости инвалидам-колясочникам предоставляются купе. Кроме того, работники железнодорожных вокзалов обеспечивают встречу пассажиров с ограниченными физическими возможностями и их сопровождение по территории вокзала, а также помощь в транспортировке багажа.

В пригородном сообщении Байкальская пригородная пассажирская компания перевезла более 11,3 млн человек. В том числе по Иркутской области более 11,1 млн человек, по Республике Бурятия – 269 тысяч человек. Снижения общего количества перевезённых пассажиров по сравнению с прошлым годом не наблюдается. Кроме того популярность пригородных поездов в Республике Бурятия выросла практически в 1,6 раза. В 2016 году по территории Иркутской области и Республики Бурятия курсировало 130 пригородных поездов. С января 2017 года дополнительно было организовано движение еще четыре на участке Тайшет-Саранчет. В настоящее время задействовано для перевозки пассажиров 134 поезда, в т.ч. по Иркутской области 116 поездов и 18 – по Республике Бурятия.

Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут получить на сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru (раздел «Пассажирам», вкладка «Фактическое движение поездов»).

Фото из архива "Байкал Инфо".