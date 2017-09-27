Более 13 тыс. обращений грузоотправителей поступило в Центр продажи услуг ВСЖД

С начала 2017 года в Центр продажи услуг, который ранее назывался Единый клиентский центр Восточно-Сибирской железной дороги, поступило около 13,2 тыс. обращений, связанных с организацией перевозки грузов. Как 27 сентября сообщила пресс-служба магистрали, более 8 тыс. заявок поступило в центр, расположенный в Иркутске, и более 5 тыс. обращений – в Улан-Удэ. Всего с января по август договоры на железнодорожные перевозки грузов заключили около 900 потребителей услуг холдинга РЖД.

По-прежнему популярными у грузоотправителей Иркутской области и Республики Бурятия являются услуги, упрощающие транспортно-логистический процесс и терминально-складские операции с грузами. Растет число консультаций о схемах погрузки и крепления грузов. Востребованными являются услуги по оформлению перевозочных документов, предоставлению вагонов агентского парка, договорам на подачу и уборку вагонов, расчетам за перевозку грузов, в том числе от двери до двери.

С 2015 года, когда начал работать первый клиентский центр на ВСЖД, и по настоящее время более 3,5 тыс. клиентов были проконсультированы об электронном документообороте и работе электронно-торговой площадки транспортных услуг. Всего специалисты центров продажи услуг в Иркутске и Улан-Удэ обработали более 42 тыс. обращений клиентов. Количество заключенных договоров на перевозку грузов превысило 2,3 тыс.

С апреля 2017 года пилотный проект Восточно-Сибирской железной дороги по организации центров продажи услуг (ЦПУ) получил распространение на всех железных дорогах России. Создание ЦПУ направлено на упрощение доступа потребителей к услугам холдинга «РЖД» в области грузовых перевозок и организации комплексного обслуживания по принципу одного окна.

Фото из архива "Байкал Инфо".