Более 1200 человек пробегут «Кросс нации» в Иркутской области

В Иркутской области за первый день работы мандатной комиссии 1263 человека зарегистрировались для участия во всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2017», который состоится 16 сентября 2017 года. Как сообщает 14 сентября пресс-служба министерства спорта региона, пробежать кросс точно планируют 122 студента ИрНИТУ, 174 человека от ИГМУ, 45 человек от Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия, 133 школьника из Иркутска и Шелехова и 328 студентов средних специальных учебных заведений. Муниципальные образования области подали заявки на 409 человек, спортивные школы – на 41 человека, индивидуально зарегистрировались – 11

Для участия в соревнованиях надо зарегистрироваться в мандатной комиссии и получить номер. Комиссия работает с 13 по 15 сентября включительно с 8.00 до 17.00 по адресу: Иркутск, ул. Баррикад, 81, Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области. Справки по тел.: (3952) 33-64-79.

Кроме того, пройти регистрацию можно и в день соревнований, 16 сентября, с 9.30 до 12.30 на месте старта (у памятника Александру III в Иркутске). Участникам соревнований необходимо будет представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске врача. Все участники «Кросса Нации» будут застрахованы.