Более 11 тыс. туристов ждут на Кругобайкальской железной дороги летом

Ожидается, что в 2017 году более 11 тысяч туристов побывают на объектах отдыха ВСЖД, расположенных на Кругобайкальской железной дороге. Об этом 29 марта 2017 года сообщила пресс-служба магистрали со ссылкой на заявление первого заместителя начальника ВСЖД по экономике, финансам и корпоративной координации Михаила Панова на выставке «Байкалтур» в Иркутске. По его словам, с каждым годом популярность КБЖД растет: в 2014 году туда съездило 5 тысяч туристов, в 2016 году – уже 8 100 человек. Он подчеркнул, что тема развития туризма очень актуальна для ВСЖД. С каждым годом идет увеличение количества маршрутов по Кругобайкальской железной дороге: в 2014 году было назначено 140 поездов, в 2015 году – 155 поездов, в 2016 году – 231 поезд, на сезон 2017 года запланировано 252 поезда.

Для повышения туристической привлекательности инфраструктура КБЖД постепенно приводится к ретро-стилю. Благоустройство идет в несколько этапов по единому дизайн-проекту и коснется 11 остановочных пунктов КБЖД. В 2016 году был завершён первый этап – в новом облике представлены две станции и семь остановок. В 2017-2018 годах будет выполнен ремонт на пяти платформах, установлены информационные стенды с историческими фактами на трех языках (русский, английский, китайский) и эко-плакаты на двух остановках. За 2014-2016 годы в ремонт и обновление туристической инфраструктуры ВСЖД было вложено 22 млн рублей, на 2017 год запланировано проведение ремонтных работ на сумму 35 млн рублей.

Развивать туристический потенциал регионов, по которым проходит ВСЖД, железнодорожники считают важной задачей, поскольку это повысит туристическую привлекательность Прибайкалья, а значит, будет способствовать их экономическому росту.

Фото из архива "Байкал Инфо".