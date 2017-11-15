Более 11 млн пассажиров перевезла ВСЖД с начала 2017 года

С января по октябрь 2017 года на ВСЖД перевезено более 11,1 млн пассажиров. Как 15 ноября сообщила пресс-служба магистрали, поездами дальнего следования отправлено около 2,3 млн человек, что превышает показатель прошлого года на 3,1%. На 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла популярность купейных вагонов – в них с начала года перевезено более 651 тыс. пассажиров. Количество выбравших путешествие в плацкарте, немногим больше уровня 2016 года (+0,6%) – более 1,4 млн человек. Востребованность общих вагонов за 10 месяцев текущего года снизилась почти на четверть (23%) по сравнению с показателем прошлого года. В них перевезено 112,8 тыс. пассажиров. Тогда как популярность вагонов с местами для сидения возросла более чем в два раза, и в них совершили поездку более 109,6 тыс. человек.

В пригородном сообщении было перевезено более 8,8 млн пассажиров. Эта цифра ниже показателя десяти месяцев 2016 года на 8%. Спад в этом сегменте пассажирских перевозок наблюдается в Иркутской области. На территории Республики Бурятия количество человек, перевезённых пригородными поездами, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6% и превысило 252 тыс. пассажиров.

Порядка 20% от общего числа перевезенных пассажиров составили льготники, в том числе 100 тысяч человек (1,1%) – школьники и студенты.

Фото из архива "Байкал Инфо".