Более 1000 км железнодорожного пути отремонтируют за три года на ВСЖД

Источник: Байкал Инфо
30/06/2017 - 16:55

Программу ремонтно-путевых работ до 2020 года разработали на Восточно-Сибирской железной дороге. Как 30 июня 2017 года сообщила пресс-служба магистрали, накануне состоялся технико-технологический совет, на котором обсудили вопросы подготовки магистрали к ремонтно-путевым работам. Согласно программе, на ВСЖД с 2018 по 2020 годы общий объем путевых работ составит около 1500 км. За три года планируется модернизировать и отремонтировать более 1000 км железнодорожного пути.

Первый заместитель начальника ВСЖД Вадим Владимиров подчеркнул, что реализация программы до 2020 года весьма масштабна и под силу железной дороге как в технологическом плане, так и с точки зрения организации движения поездов. Для этого будет учитываться опыт текущего года, когда впервые в истории дороги на одном участке проводился ремонт путей в режиме трех закрытых перегонов.

Результатом выполнения инвестиционной программы реконструкции пути станет улучшение ряда показателей. Так, в 2018 году на нескольких участках скорость движения увеличится у пассажирского поезда до 130 км/ч, у грузового – до 90 км/ч. В два раза сократится время на мероприятия по текущему содержанию пути, увеличится надежность технических средств, а эксплуатационные расходы снизятся за счет укладки бесстыкового пути с заменой деревянных шпал на железобетонные. Всего за трехлетний период на программу модернизации пути планируется направить около 27,4 млрд рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо". 

Метки: Общество, Восточно-Сибирская железная дорога, Иркутская область, Бурятия, Транспорт, Забайкальский край
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