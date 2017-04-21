Более 100 добровольцев из ведущих российских компаний очистят Байкал от мусора

Корпоративные волонтеры из крупных российских компаний примут участие в масштабной уборке озера Байкал в начале сентября 2017 года в рамках ключевой акции главного Всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Об этом организаторы акции сообщает 20 апреля. В ключевой акции экомарафона En+ Group «360 минут» поучаствуют сотрудники таких компаний, как «Эльдорадо», РУСАЛ, «Норникель» и Nestle. Каждая компания отбирала лучших волонтеров из числа самых опытных: тех, кто занимаются волонтерством более 5 лет.

Как сообщает директор по связям с общественностью En+ Group Елена Вишнякова, всероссийский волонтерский экомарафон En+ Group «360 минут» стартовал в марте. В 2017 году значительно расширена география экомарафона. В нем примут участие сотни экодвижений по всей стране, он затронет заповедники и национальные парки на территории Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев, республик Хакасия и Бурятия, регионов Дальнего Востока, а также Краснодарского края и Архангельской области.

С марта по октябрь 2017 года организаторы запланировали десятки экологических мероприятий с участием около 100 тыс. волонтеров. За предыдущие годы волонтеры акций «360 минут» подняли, вырыли и даже достали со дна озера Байкал мусор объемом 4800 куб. м. В дальнейшем он весь был утилизирован и частично переработан. Кроме того, были облагорожены десятки заповедных зон, убраны несанкционированные свалки, сооружены экологические тропы, обустроены станции кольцевания птиц.

Серию летних экомероприятий с ключевой акцией в начале сентября компания En+ Group при поддержке национального фонда «Страна заповедная» и фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» организует седьмой год подряд. Всероссийский экологический волонтерский марафон En+ Group «360 минут» в 2017 году включен в официальный список мероприятий Министерства природных ресурсов и экологии РФ, проводимых в рамках Года экологии и 100-летия заповедной системы России. Экомарафон «360 минут» вырос из акции «360 минут ради Байкала», он является частью комплексной системы инициатив, проводимых En+ Group по защите озера Байкал и заповедных территорий. Среди них — проекты, связанные с экопросвещением, эковолонтерством, поддержкой научных исследований, внедрение бизнес-технологий в природоохранную деятельность и другие.

Фото из архива "Байкал Инфо".