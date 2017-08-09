Более 10 тыс. детей из малообеспеченных семей Иркутской области получат новую школьную форму

Источник: Байкал Инфо
09/08/2017 - 16:31

Денежная выплата для подготовки детей из многодетных семей, имеющих доход на человека ниже прожиточного уровня, к школе в Иркутской области назначена 5 296 семьям, где воспитывается 10 777 мальчиков и девочек. Более половины из них уже получили по 3 тыс. рублей на каждого ребёнка. Об этом сообщает 9 августа 2017 года пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства Владимира Родионова.

 Прием документов на предоставление выплаты продлится по 31 августа. По вопросам назначения выплаты следует обращаться в органы соцзащиты по месту жительства или в Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Более подробную информацию о порядке и условиях назначения выплаты можно получить на сайте: http://irkobl.ru/sites/society в разделе «Меры социальной поддержки».

Метки: Общество, Иркутская область, Родионов Владимир, Образование, Соцзащита
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