Более 1 млн рублей отдала лжецелителям жительница Тайшетского района

Жительница одного из сёл в Тайшетском районе отдала более 1,2 млн рублей лжецелителям, которые обещали избавить её сына от алкогольной зависимости. Как сообщает 3 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в Интернете женщина нашла объявление об услугах некого института парапсихологии и позвонила по указанному в нём телефону, чтобы договориться о лечении сына. Якобы специалисты института сообщили ей, что потребуется несколько сеансов, на что она согласилась. Долгое время 55-летняя гражданка выплачивала мошенникам крупные суммы, для чего взяла несколько кредитов.

За сутки в Иркутской области жертвами мошенников стали ещё пять человек. Жительница Иркутска заплатила неизвестным 15 тыс. рублей якобы за освобождение родственника от административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Житель Железногорска-Илимского поверил телефонным мошенникам, которые пообещали ему компенсацию за услуги сотовой связи. Он назвал злоумышленникам конфиденциальные данные своей банковской карты и код безопасности и потерял в итоге более 9 тыс. рублей.

В Тулунском районе садовод, пытаясь продать картофель через сайт «Авито», лишился 14,5 тыс. рублей. Более 24 тыс. рублей списали мошенники со счёта братчанина, который, желая заработать на биржевых операциях, поделился с позвонившим ему «экспертом» данными своей карты. Житель Ангарска перевел неизвестным преступникам 45 тыс. в качестве страховки за предоставление крупного кредита.