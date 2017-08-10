Боевую гранату 1915 года обнаружили в лесу под Черемхово

Боевую гранату 1915 года обнаружил в лесу недалеко от города Черемхово мужчина. Как 10 августа 2017 года сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, в дежурную часть поступила информация о том, что в лесу в 1,5 км от города мужчина обнаружил предмет похожий на гранату. На место происшествия незамедлительно были направлены специалисты инженерно­технической группы ОМОН.

Взрывотехники обследовали предмет и установили, что перед ними находится боевая граната «Миллса», выпущенная за рубежом предположительно в 1915 году. Сотрудники Росгвардии уничтожили боеприпас на месте накладным зарядом.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.