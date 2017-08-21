Благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех» пройдёт в Иркутске

Благотворительный инклюзивный фестиваль «Счастье для всех» пройдёт 28 августа 2017 года в 12.00 в Иркутском контактном зоопарке (ул. Кольцова, 93). На нём дети с трудностями в развитии смогут познакомиться и пообщаться со своими здоровыми ровесниками. Фестиваль организован Иркутским контактным зоопарком при поддержке администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии.

На празднике пройдут выступления танцоров, музыкантов, игры с аниматорами, мастер-классы, викторины, показательные эксперименты и тематические лекции. Активных участников конкурсов и викторин ждут призы и подарки от организатора фестиваля.

В день мероприятия вход в зоопарк свободный. У всех желающих выступить на сцене или стать партнером фестиваля есть такая возможность. Для этого необходимо оставить заявку по телефону: 66-46-39 до 22 августа.