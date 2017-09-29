Благотворительный фонд «Оберег» обманул всех насчёт подброшенного миллиона рублей

Президент благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев 29 сентября 2017 года признался, что это он двумя днями ранее подкинул более 1 млн рублей в пункт приёма старой одежды от населения, чтобы посмотреть, как СМИ Иркутской области отреагируют на такое событие. Об этом он написал на странице сотрудницы фонда в Фейсбуке.

«В своё оправдание, хочу заявить, что злого умысла не имел, делал это осознано с целью обратить внимание на неприятную особенность нашего общества, - написал Александр Соболев. - Был конец месяца, и надо было закрывать текущие вопросы, ради эксперимента деньги отнес не в кассу, как обычно, а в пункт приема вещей. Попросил Машу, разместили фотку только в нашей группе. Принципиально ни одному журналисту сам не звонили, не сообщали об этой новости. Не предполагали, что этот хайп получит такое распространение… Я осознаю насколько пошатнется ваше доверие к «Оберегу». Я легко мог утаить реальное происхождение этого миллиона, и никто бы никогда и не узнал, откуда он попал в комнату с вещами, но принципиально иду на признание. Проблема любви к «яркой, смазливой новости, к хайпу», к сожалению, имеет место быть в нашем обществе. И мне это не нравится. Почему вам так интересно, что кто-то подбросил миллион, а когда эта же сумма каждый месяц без пафоса тратится на абсолютно реальные, осязаемые дела, помогает конкретным живым людям 12 лет без перерыва на обед – это обыденно для новостей».

Александр Соболев извинился перед СМИ Иркутской области, которые приняли розыгрыш за чистую монету. Но он не извинился перед читателями, зрителями и слушателями, которых невольно обманули журналисты. Вместо президента благотворительного фонда главный редактор ИА «Байкал Инфо» Светлана Бурдинская приносит извинения читателям и обещает, что в будущем новости от фонда «Оберег» будут тщательно взвешиваться и перепроверяться.