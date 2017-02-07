Бизнес-омбудсмен Иркутской области Алексей Москаленко подал в отставку

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Иркутской области Алексей Москаленко заявил о сложении полномочий по собственному желанию с 1 апреля 2017 года. Как 7 февраля сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена, до этого времени уполномоченный планирует завершить все текущие дела и представить доклад об итогах работы в 2016 году.

«Уйти в отставку – это мое решение, оно связано с вескими личными причинами. В этом нет никакой политики, прошу не создавать спекуляций на моей отставке. Признаюсь, мне хочется, чтобы аппарат уполномоченного в Иркутской области продолжал работать также эффективно и активно, как раньше. За три года с момента создания института бизнес-омбудсмена в регионе была проделана огромная работа. Сформирован штат квалифицированных сотрудников аппарата, выработаны механизмы защиты прав и законных интересов предпринимателей. Уполномоченный при президенте Борис Титов неоднократно отмечал наш институт как один из самых активных среди региональных. На встрече с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко, которая прошла 6 февраля, я просил рассмотреть в качестве одной из кандидатур на должность бизнес-омбудсмена Эвелину Секулович. Это человек, с которым мы вместе с нуля создавали институт уполномоченного в Иркутской области. За три года к нам обратились около 2 тыс. предпринимателей, многим из которых помогли и оказали правовую поддержку. Наш аппарат стал лидером в России по защите предпринимателей в судах», – сказал Алексей Москаленко.

Он также добавил, что планирует работать на общественных началах с институтом уполномоченных по защите прав предпринимателей.

До назначения нового уполномоченного в соответствии с законом исполнять обязанности бизнес-омбудсмена будет руководитель аппарата Эвелина Секулович.

Фото с сайта бизнес-омбудсмена по Иркутской области.