Билеты в купе можно купить со скидкой в 25% в конце октября на РЖД

Билеты с 25% скидкой в купе поездов дальнего следования формирования АО «ФПК» смогут приобрести пассажиры с 25 по 27 октября 2017 года в рамках акции, приуроченной к Дню народного единства. Об этом 25 октября сообщила пресс-служба ВСЖД. Акция будет действовать при покупке билетов в купе (как на верхние, так и на нижние полки) более чем 100 поездов внутригосударственного сообщения отправлением с 1 по 8 ноября 2017 года включительно (по отдельным датам).

Полный перечень поездов на которые можно купить билет с 25% скидкой, приуроченной к Дню народного единства, опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам»/»Акции (специальные тарифы)». Продажа билетов со скидкой уже открыта. Количество акционных билетов ограничено. Скидки при оформлении проездных документов не суммируются. Оформить проездные документы по специальным тарифам смогут только индивидуальные пассажиры, условия акции не действуют для организованных групп.

Фото из архива "Байкал Инфо".