Библионочь пройдёт в Иркутской области

Государственные библиотеки Иркутской области присоединятся к акции «Библионочь-2017» 21-22 апреля. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в областной библиотеке им. И.И. Молчанова-Сибирского акция начнётся в 20.00 часов. Участники смогут больше узнать о крае и о том, что делает его особенным. В программе - мастер-классы, лекции, инсталляции, квесты, игры, живая музыка, экскурсии в книгохранилище и многое другое.

В детской библиотеке им. Марка Сергеева 21 апреля состоится программа «Новое прочтение: истории с ладошку». Для юных иркутян подготовлена программа, созвучная с Годом экологии, объявленным в России. Участников приглашают на мастер-классы, художественные чтения и интерактивные игры с перевоплощениями. В библиотеке будут работать несколько площадок: «У лешего в избушке», «Витамины чтения: посмеёмся вместе!», «Детективное агентство «Чёрный котёнок», «Сказочное Лукоморье», «Весёлые превращалки». В завершение праздника каждый участник получит сюрприз.

В Иркутской областной юношеской библиотеке им. И.П. Уткина 22 апреля состоится библиографический турнир, игра «Загадки Шерлока Холмса», квест «С книгой – в будущее», интерактивная викторина о жизни и творчестве Александра Вампилова. В 18.00 зрителям покажут спектакль «На скамейке», который подготовил театр-студия «Бусинки». В 20.00 пройдёт творческая встреча с иркутским автором Михаилом Соловьёвым.

Подобные акции пройдут в библиотеках Иркутской области, всего их 800. Вход на все мероприятия свободный.