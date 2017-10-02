Безработный ангарчанин на улице похитил семиклассницу

В Ангарске задержали мужчину, который похитил 13-летнюю школьницу. Как 2 октября 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 29 сентября в дежурную часть отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в микрорайоне Байкальск по улице Ворошилова неизвестный мужчина насильно похитил 13-летнюю девочку.

Следователи выяснили, что мужчина насильно посадил семиклассницу в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении. Высадив девочку в лесополосе, он велел ей снять с себя одежду. Воспользовавшись моментом, когда злоумышленник отвлекся, девочка сбежала.

По подозрению в совершении преступления в одном из гаражных кооперативов в кратчайшие сроки был задержан 35-летний нигде не работающий житель города Ангарска. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего человека). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.