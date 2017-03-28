Безработных иркутян позовут на работу в другие районы Иркутской области

Работу в других районах предложат безработным иркутянам 29 марта 2017 года в рамках акции «День трудовой мобильности». Как 28 марта сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, это мероприятие проводится, чтобы рассказать безработным горожанам о возможности переезда в другую местность для трудоустройства по имеющейся у них профессии и об условиях получения финансовой поддержки. Мероприятие будет проходить с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Желябова, д.8а, каб. 506, телефон для справок: 8 (3952) 33-62-39. Для людей, не имеющих возможности обратиться лично, будет работать телефон горячей линии: 8 950-129-2059, по которому можно задать вопросы, связанные с трудоустройством.

Специалисты ведомства предоставят информацию о наличии свободных рабочих мест межрегионального и межтерриториального банков вакансий, проинформируют о ситуации на рынке труда региона, востребованных профессиях и о требованиях, предъявляемых работодателями к кандидатам на вакантные места, помогут подобрать варианты для трудоустройства, ознакомят с порядком и условиями предоставления финансовой поддержки при переезде.

Фото с сайта правительства Иркутской области.