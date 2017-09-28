Безопасность железнодорожных переездов проверяют на ВСЖД

Железнодорожные переезды на Восточно-Сибирской железной дороге с начала сентября 2017 года обследует специально созданная комиссия, которая состоит из специалистов магистрали, сотрудников ГИБДД и представителей администрации районов и муниципальных образований. Как сообщает 28 сентября 2017 года пресс-служба ВСЖД, они оценивают качество автодороги на месте пересечения с железнодорожными путями, исправность сигнализации на переездах, качество настилов, наличие предупреждающих знаков и пр. Обследование проводят для обеспечения безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Особое внимание уделяется тем железнодорожным переездам, на которых зафиксировано наибольшее количество ДТП. В целом по ВСЖД количество происшествий за 8 месяцев 2017 года, несмотря на проводимую профилактическую работу, выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,5 раза.

Комиссия провела обследование железнодорожных переездов в двух регионах дороги, сейчас работа ведётся на северном участке магистрали. В начале октября в рамках осмотра Тайшетского региона ВСЖД состоится рабочая встреча с руководством администрации Чунского района по вопросу закрытия железнодорожного переезда на 140 км участка Чуна – Сосновые Родники в связи с планируемым открытием альтернативного проезда по путепроводу, строительство которого завершится в ноябре 2017 года.