Без вести пропавшую пожилую женщину ищут в Усть-Куте

Без вести пропавшую Людмилу Белоконенко (1939 г.р.) разыскивают полицейские в Усть-Куте. Как сообщает 17 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, к правоохранителям обратился её племянник и сообщил, что пенсионерка ушла из дома 4 января и до сих пор не вернулась обратно. На вид разыскиваемой 70 лет, ей рост 153 см, у неё среднее телосложение, овальное лицо, серые глаза, седые вьющиеся волосы. В день исчезновения Людмила Белоконенко была одета в бордовую куртку-пуховик с капюшоном, чёрные брюки, замшевые чёрные полуботинки. При себе женщина имела чёрную сумку. Граждан, что-либо знающих о местонахождении Людмилы Белоконенко, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 21-64-64 (Бюро регистрации несчастных случаев), (39565) 6-04-69, 5-17-02 (дежурная часть).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.