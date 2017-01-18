Без вести пропавшую пожилую женщину ищут в Усть-Куте

Источник: Байкал Инфо
18/01/2017 - 10:10

Без вести пропавшую Людмилу Белоконенко (1939 г.р.) разыскивают полицейские в Усть-Куте. Как сообщает 17 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, к правоохранителям обратился её племянник и сообщил, что пенсионерка ушла из дома 4 января и до сих пор не вернулась обратно. На вид разыскиваемой 70 лет, ей рост 153 см, у неё среднее телосложение, овальное лицо, серые глаза, седые вьющиеся волосы. В день исчезновения Людмила Белоконенко была одета в бордовую куртку-пуховик с капюшоном, чёрные брюки, замшевые чёрные полуботинки. При себе женщина имела чёрную сумку. Граждан, что-либо знающих о местонахождении Людмилы Белоконенко, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 21-64-64 (Бюро регистрации несчастных случаев), (39565) 6-04-69, 5-17-02 (дежурная часть).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Поиски человека, Усть-Кут
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