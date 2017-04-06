Без вести пропавшего 46-летнего жителя Бохана ищут в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают без вести пропавшего жителя поселка Бохан. Как 5 апреля 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, ночью 14 января 46-летний Николай Владимирович Ивайловский вышел из своего дома, расположенного по адресу: Иркутская область, Боханский район, п. Бохан, ул. Мира, 7-2, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, телосложение худощавое, славянской внешности, лицо овальное, лоб высокий, брови дугообразные, глаза зеленые, спинка носа прямая, губы тонкие, уши прилегающие. Особые приметы: на плече (не установлено на правом или левом) имеется татуировка в виде изображенного черта грызущего колючую проволоку. На момент исчезновения был одет: черная вязаная шапка, зеленая куртка (спецодежда) с капюшоном, сапоги зеленого цвета «бахилы».

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ивайловского Н.В., просьба сообщить в Боханский МСО СУ СК России по Иркутской области по тел.: 8-395-38-25-9-60, либо в дежурную часть МО МВД России «Боханский» по тел.: 8-395-38-25-6-03.

Фото с сайта СУ СКР по Иркутской области.