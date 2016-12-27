Без вести пропавшего 41-летнего мужчину разыскивают в Иркутске

В Иркутске разыскивают без вести пропавшего 41-летнего Максима Николаевича Тюрюмова. Как 27 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в полицию 25 декабря обратилась женщина, которая рассказала, что на днях ушел из дома по адресу г. Иркутск, ул. Седова ее муж и до настоящего времени не вернулся.

Приметы разыскиваемого: на вид 40-45 лет, среднего телосложения, рост 180 см, волосы прямые темно-русые, глаза карие, европейский тип лица, лицо овальное, носит бороду темного цвета.

Был одет: шапка вязаная черного цвета с серыми полоску, пуховик черного цвета из кожзаменителя с капюшоном, кофта черного или синего цвета, джинсы синего цвета, ботинки «Адидас» черного цвета.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения разыскиваемого Тюрюмина Максима Николаевича, просьба сообщить в полицию по телефонам 02, 21-64-64 (Бюро регистрации несчастных случаев), 77-83-85 (отделение розыска ОП № 6 УМВД России «Иркутское»).

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.