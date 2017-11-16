Без вести пропавшего 22-летнего парня ищут в Иркутске и Ангарске

В Ангарске и Иркутске ищут без вести пропавшего 22-летнего молодого человека. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилась женщина с заявлением, что утром 12 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее сын.

Следственно-оперативной группой установлено, что Никита Коробейников проживает в микрорайоне Юбилейный города Иркутске и работает по найму.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Никиты Коробейникова, просят позвонить по телефонам: 8(3955) 530515 (дежурная часть ОП № 2 УМВД Росии по АГО), 8(3952) 420451 (дежурная часть ОП № 2 МУ МВД России «Иркутское»), 8(3952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области), 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.