Без вести пропавшего 22-летнего парня ищут в Иркутске и Ангарске

Источник: Байкал Инфо 16/11/2017 - 17:36

В Ангарске и Иркутске ищут без вести пропавшего 22-летнего молодого человека. Как 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне в отдел полиции № 2 УМВД России по Ангарскому городскому округу обратилась женщина с заявлением, что утром 12 ноября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся ее сын.

Следственно-оперативной группой установлено, что Никита Коробейников проживает в микрорайоне Юбилейный города Иркутске и работает по найму.

Граждан, что-либо знающих о местонахождении Никиты Коробейникова, просят позвонить по телефонам:  8(3955) 530515 (дежурная часть ОП № 2 УМВД Росии по АГО), 8(3952) 420451  (дежурная часть ОП № 2  МУ МВД России «Иркутское»), 8(3952) 216464 (Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Иркутской области), 02 или обратиться в ближайший отдел полиции.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Ангарский городской округ, Поиски человека, Иркутск
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