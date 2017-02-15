Бессменный руководитель Иркутского УФАС Валентина Заморина покинула пост

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Валентина Заморина с 14 февраля 2017 года ушла на заслуженный отдых. Как сообщает пресс-служба управления, контракт с ней прекращается в связи с достижением предельного возраста. Валентина Заморина пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального управления – в феврале 1992 года. Она сначала была начальником отдела – заместителем начальника управления, а с 1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона. С тех пор за 25 лет у ведомства менялись названия, но в областном УФАС не менялся руководитель.

«Глава Иркутского УФАС известна своей принципиальной позицией в отстаивании мнений территориального органа, выверенностью и обоснованностью решений, которые и в суде не подвергались сомнению», - сообщает коллектив управления и выражает особую благодарность и уважение «мудрому руководителю, тому, кто создавал и укреплял службу».

Фото с сайта.Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.