Бессменный руководитель Иркутского УФАС Валентина Заморина покинула пост

Источник: Байкал Инфо
15/02/2017 - 12:26

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области Валентина Заморина с 14 февраля 2017 года ушла на заслуженный отдых. Как сообщает пресс-служба управления, контракт с ней прекращается в связи с достижением предельного возраста. Валентина Заморина пришла в антимонопольные органы вскоре после образования Иркутского территориального управления – в феврале 1992 года. Она сначала была начальником отдела – заместителем начальника управления, а с 1997 года возглавляла команду антимонопольщиков Прибайкальского региона.  С тех пор за 25 лет у ведомства менялись названия, но в областном УФАС не менялся руководитель. 

«Глава Иркутского УФАС известна  своей принципиальной позицией в отстаивании мнений территориального органа, выверенностью и обоснованностью решений, которые и в суде не подвергались сомнению», - сообщает коллектив управления и выражает особую благодарность и уважение «мудрому руководителю, тому, кто создавал и укреплял службу». 

Фото с сайта.Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

Метки: Политика, Заморина Валентина, Иркутская область, Управление федеральной антимонопольной службы по Иркутской области, УФАС по Иркутской области, Отставки и назначения
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