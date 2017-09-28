Бесплатную юридическую помощь окажут приставы жителям Иркутской области

Во всероссийский единый день бесплатной юридической помощи 29 сентября 2017 года сотрудники Управление федеральной службы судебных приставов по Иркутской области вместе с общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» ответят на вопросы жителей Приангарья, относящиеся к компетенции УФССП. Как сообщает пресс-служба управления, прием граждан пройдёт по адресу: Иркутск, ул. Партизанская, 79, с 9.00 до 16.45. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

День бесплатной юридической помощи также пройдет в структурных подразделениях УФССП на территории Приангарья. Адреса и телефоны районных отделов судебных приставов размещены на официальном интернет-сайте управления – www.r38.fssprus.ru – в разделе «Об Управлении», в подразделе «Структура».

Напомним, воспользовавшись электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств», можно узнать о наличии или отсутствии задолженности.

Фото с сайта УФССП России по Иркутской области.