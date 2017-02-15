Бесплатную юридическую помощь начнут оказывать всем инвалидам третьей группы в Приангарье

Предоставлять бесплатную юридическую помощь в Иркутской области начнут всем инвалидам третьей группы. Как 15 февраля 2017 года на сессии Законодательного собрания сообщил руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области Петр Семёнов, соответствующие изменения планируют внести в закон «Об обеспечении оказания юридической помощи в регионе». Ранее в законе было указано, что бесплатную юридическую помощь могли получить безработные инвалиды третьей группы, то есть те, кто не имел работы и состоял на учёте в службах занятости региона.

В течение 2013-2016 годов в юридическое бюро по Иркутской области неоднократно обращались неработающие инвалиды третьей группы, большая часть из которых были пенсионерами, не состоящими на учёте в службе занятости. Поскольку они не могли представить справку из службы занятости, им отказывали в юридической помощи. Чтобы устранить это нарушение, было принято решение внести изменения в закон.

По словам Петра Семёнова, законопроект получил положительные заключения от прокуратуры и Управления Министерства юстиции России по Иркутской области, а также был поддержан уполномоченным по правам человека в Иркутской области Валерием Лукиным. Депутаты приняли законопроект в первом чтении и продолжат над ним работу во втором чтении.