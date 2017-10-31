Бесплатно открыть расчетный счет в РСХБ смогут клиенты банков с отозванной лицензией

Россельхозбанк запустил акцию по расчетному обслуживанию для корпоративных клиентов банков, у которых Банк России отозвал лицензию либо назначил в них временную администрацию. Об этом 30 октября 2017 года сообщила пресс-служба РСХБ, участникам акции предлагается бесплатное открытие и ведение одного расчетного счета в рублях с использованием системы «Дистанционного банковского обслуживания» в течение трех календарных месяцев. Воспользоваться возможностью могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, а также физлица, занимающиеся частной практикой. Срок действия акции – c 1 ноября 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно.

С более подробной информацией об условиях акции можно ознакомиться на сайте Россельхозбанка: www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций банка принадлежат Российской Федерации.