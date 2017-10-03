Бесплатно обследоваться на рак и ВИЧ можно на выставке в Иркутске

Бесплатно пройти обследования и получить консультации специалистов могут посетители выставок «Сибздравоохранение» и «Стоматология» в комплексе «Сибэкспоцентр» в Иркутске. Как 3 октября 2017 года сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, среди прочих также пройдут консультации по профилактике и ранней диагностике онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. На площади перед выставочными павильонами будут работать передвижной флюорограф, мобильный центр переливания крови, мобильный передвижной детский диагностический комплекс, комплекс по забору крови для экспресс-тестирования на ВИЧ, мобильный передвижной диагностический комплекс ОГБУЗ «Иркутской районной больницы», где взрослые смогут привиться от гриппа. Кроме того, в рамках мероприятия запланированы лекции, семинары и мастер-классы по здоровому образу жизни, факторах риска и профилактике заболеваний.

В выставках, которые будут работать каждый день с 10:00 до 18:00 до 6 октября, участвуют более 30 медицинских организаций Иркутской области, а также учреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов. С приветственным словом к участникам и посетителям обратился губернатор Сергей Левченко, который отметил, что в этом году выставка пройдет также в Иркутском государственном медицинском университете. «В рамках выставки в медицинском университете состоится встреча школьников и студентов с преподавателями, что позволит нам больше абитуриентов нацелить на благородную профессию врача. Это очень важное дело для всех жителей Иркутской области», – сказал глава региона.

Медицинские учреждения и организации, участвующие в выставках «Сибздравоохранение» и «Стоматология», продемонстрируют посетителям свои услуги, современные методы диагностики и лечения различных заболеваний, новейшие медицинские разработки, препараты и оборудование. Главным событием выставки «Стоматология» станет терапевтический симпозиум «Эстетическая стоматология». В его программе – лекции и мастер-классы, которые проведут ведущие специалисты отрасли.

Фото с сайта правительства Иркутской области.