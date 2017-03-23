Бдительная иркутянка предотвратила кражу из салона сотовой связи

В Иркутске благодаря бдительности местной жительницы задержаны подозреваемые в серии краж из салонов сотовой связи. Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Иркутской области, около 5:00 23 марта 2017 года в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что из окна своей квартиры на ул. Депутатской она видит, как двое неизвестных пытаются проникнуть в салон сотовой связи «МТС».

Прибывшие на место преступления старшие сержанты полиции Антон Копытов и Семен Сенотрусов обнаружили, что из торгового павильона выбегают два человека в медицинских масках. Блокировав возможные пути отхода злоумышленников, сотрудники управления Росгвардии по Иркутской области задержали их и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Иркутской области.