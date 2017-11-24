«База курносых» открывается в библиотеке им. Молчанова-Сибирского в Иркутске

Детский центр «База курносых» открывается 25 ноября 2017 года в Иркутской областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского, сообщает пресс-служба учреждения. Это совместный проект с областной детской библиотеки им. Марка Сергеева. Пока родители выбирают книги, посещают выставки или мероприятие, дети могут находится под присмотром библиотекаря-педагога. Юных читателей ждут интересные книги, игры, познавательные мероприятия. В центре можно будет слушать грампластинки, смотреть диафильмы или рисовать (даже на стенах центра).

Название центра «База курносых» тесно связано с историей библиотеки. Так назывался детский литературный кружок под руководством Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского.