Байкальские спортивные игры стартуют в Листвянке, а завершатся в Сочи

Первые всемирные Байкальские спортивные игры стартуют 17 февраля 2018 года в поселке Листвянка Иркутского района, а финальные соревнования пройдут в Сочи. Об этом 8 декабря 2017 года сообщила пресс-служба министерства спорта Иркутской области. «Байкальские спортивные игры являются проектом «Планеты чемпионов», направленным на пропаганду занятий физической культурой и спортом, здорового образа жизни и активного времяпрепровождения. Все соревнования Байкальских спортивных игр рассчитаны на спортсменов-любителей», – сказал заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

Как рассказал организатор игр, руководитель проекта «Планета чемпионов» Александр Третьяк, в рамках церемонии открытия Байкальских спортивных игр в Листвянке планируется наполнить чашу байкальской водой. Эта чаша станет главным символом игр. Затем чашу с байкальской водой провезут через регионы в Сочи. Кроме того, на открытии планируется провести матч по хоккею с шайбой между командой звезд спорта, театра, кино и командой Иркутской области.

В целом, в рамках первых всемирных Байкальских спортивных игр на льду Байкала планируется провести соревнования по хоккею с шайбой, буерную регату и другие спортивные мероприятия. Как отметил Александр Третьяк, к участию в играх присоединились спортсмены-любители из Африки, Словении, Китая и других стран Азии и Европы. В Сочи Байкальские спортивные игры пройдут на объектах, построенных для проведения Зимних олимпийских игр 2014 года.