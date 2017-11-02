Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура появится с 1 декабря

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура будет образована с 1 декабря 2017 года. Она создаётся, чтобы усилить надзор за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды в Байкало-Ангарском бассейне и за исполнением федерального закона «Об охране озера Байкал», а также для защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду. Как сообщает 1 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации, соответствующий приказ подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.

По статусу Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура будет приравнена к прокуратуре региона РФ. В ее состав войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур, которые будут расположены в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске и пос. Еланцы Ольхонского района Иркутской области, в городах Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края.

Основные задачи, который определил Юрий Чайка для вновь образованной природоохранной прокуратуры:

- надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании;

- надзор за соблюдением органами власти разного уровня, а также коммерческими и некоммерческими организаций (в их числе - управляющие особо охраняемыми природными территориями и особыми экономическими зонами туристско-рекреационного типа) прав граждан на благоприятную окружающую среду на территории регионов, расположенных в Байкало-Ангарском бассейне.

Фото из архива "Байкал Инфо".