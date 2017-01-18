Байкал входит в десятку популярных мест отдыха в России в 2017 году

Посёлок Хужир на Ольхоне вошёл в десятку рейтинга самых популярных мест для отдыха в России, составленного сервисом поиска отелей RoomGuru.ru на основании сведений о ранних бронированиях отелей на летний сезон 2017 года. По данным сервиса, в гостиницах Хужира на Байкале отдыхающие бронируют проживание на лето в среднем на 8 дней и платят 2,9 тыс. рублей в сутки.

Первую десятку популярных мест отдыха в России составляют Сочи, Анапа, Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, Феодосия, Севастополь, Хужир (остров Ольхон, Байкал) и Светлогорск в Калининградской области. В топ-15 также входят крымские Коктебель, Евпатория и Судак, а также Ейск в Краснодарском крае и Плес в Ивановской области.

Дешевле всего проживания обойдётся в Судаке, Евпатории, Феодосии и Ейске - менее 2 тыс. рублей в сутки, а дороже всего - в Плесе - более 5 тыс. рублей.

По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий по России вырастет на 10%.

Самые популярные места отдыха в России летом 2017 года (по данным ранних бронирований): Сочи - 8,5 дней, 3150 рублей (средняя длительность и плата за сутки проживания в отеле); Анапа - 14 дней, 2560 рублей; Геленджик - 10 дней, 2870 рублей; Ялта - 7 дней, 3240 рублей; Кисловодск - 5 дней, 2430 рублей; Алушта - 11 дней, 2780 рублей; Феодосия - 11 дней, 1820 рублей; Севастополь - 8 дней, 3160 рублей; Хужир, 8 дней - 2850 рублей; Светлогорск - 7 дней, 2880 рублей; Коктебель - 12 дней, 2180 рублей; Евпатория - 18 дней, 1750 рублей; Ейск - 13 дней, 1650 рублей; Плес - 3 дня, 5650 рублей; Судак - 19 дней, 1450 рублей.

Фото из архива "Байкал Инфо".