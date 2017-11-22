«Байкал-Энергия» сыграла вничью с подмосковной командой «Зоркий»

Иркутский хоккейный клуб «Байкал – Энергия» сыграл вничью с подмосковной командой «Зоркий» в матче чемпионата России по хоккею с мячом. Как 21 ноября 2017 года сообщил портал «Чемпионат», встреча завершилась со счетом 6:6.

Сейчас «Байкал – Энергия» занимает третье место в турнирной таблице, а «Зоркий» – десятое. Следующую игру иркутская команда проведет 26 ноября с сыктывкарским «Строителем» на стадионе «Рекорд» в Иркутске.

Фото с сайта ХК "Байкал -Энергия".