«Байкал-Энергия» одержала победу в первом матче Кубка мира

Иркутская хоккейная команда «Байкал-Энергия» со счетом 3:1 обыграла шведский клуб «Вестерос» в стартовом матче Кубка мира. Как 13 октября 2017 года сообщает «Спорт-Экспресс», турнир проходит в шведском городе Сандвикен.

«Сначала нам предстояло свидеться с действующим обладателем этого кубка «Вестеросом». На закуску «Байкал-Энергии» оставили действующего чемпиона Швеции «Эдсбюн». А между первой и третьей нас будет ждать хоть и не попавшая в серию плей-офф последнего розыгрыша Элитсерии, но, как выяснилось в стартовом матче на «Йоранссон Арене», не такая уж и проходная «Ветланда»», – отметила пресс-служба иркутского клуба.

Спортивный директор ХК «Байкал-Энергия» Владимир Янко отметил: «Эта победа дорогого стоит. «Вестерос» голыми руками не возьмёшь».

Фото с сайта ХК "Байкал-Энергия".