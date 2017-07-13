Бассейн «Солнечный» в Иркутске начнёт работать в сентябре 2017 года

Водноспортивный комплекс «Солнечный» в Иркутске начнет работать в первой половине сентября 2017 года. Об этом 13 июля сообщил директор ОГАУ «Центр развития спортивной инфраструктуры» Владимир Удовенко. По его словам, сейчас начата расконсервации объекта, разрабатывается список услуг, которые комплекс будет предоставлять иркутянам. За два месяца в «Солнечном» планируют заменить датчики хлора, химические реагенты и другие расходные материалы, протестировать его, после чего открыть для посещения. За это время также составят расписание для бассейна: планируется выделить несколько часов утром и вечером для занятий спортсменов, в остальное время бассейн смогут посещать все желающие.

Как рассказал Владимир Удовенко, кроме двух чаш для плавания в комплексе будут работать тренажерный и спортивный залы и лечебно-восстановительный центр. Для посещения бассейна необходимо будет предоставить справку от участкового врача и пройти осмотр специалиста в водноспортивном комплексе. Предполагается, что цена на плавание в бассейне в течение одного академического часа установится в районе 250-300 рублей. При продаже билетов в бассейн будут учитываться имеющиеся у граждан льготы.

На содержание водноспортивного комплекса потребуется около 137 млн рублей в год. Примерно 40% этой суммы будут выделять из областного бюджета, остальную сумму надеются зарабатывать платными услугами.

По словам заместителя министра спорта Иркутской области Павла Богатырева, в «Солнечном» на базе иркутской спортивной школы «Олимпиец» будет открыто спортивное отделение по плаванию для детей, в нём будут заниматься более трёхсот детей, с которыми будут работать семь тренеров. Замминистра надеется, что количество профессиональных спортсменов с началом работы такого спортивного объекта в регионе увеличится.

Владимир Удовенко напомнил, что 19 июня водноспортивный комплекс «Солнечный» был передан в государственную собственность Иркутской области. Позже объект, построенный ПАО «Газпром», перешел в оперативное управление Центра развития спортивной инфраструктуры, подведомственного министерству спорта Иркутской области.

Напомним, решение о строительстве в Иркутске водноспортивного комплекса приняло руководство ОАО «Газпром» после обращения экс-губернатора Дмитрия Мезенцева, который вместе с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером в октябре 2010 года заложил камень на месте будущего строительства. Строительство комплекса завершили в 2015 году. В этом же году в «Солнечном» провели Российско-Китайские молодежные игры. Но после этого эксплуатация бассейна была прекращена. В январе 2016 года председатель правительства Иркутской области Александр Битаров сообщил, что новое правительство региона договорилось с Газпромом о выкупе комплекса в региональную собственность за 1 млн рублей, регион стал ждать передачи объекта в собственность.

Фото с сайта правительства Иркутской области.