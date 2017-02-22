Баскетбольный клуб «Иркут» сыграет с двукратным обладателем Кубка России

Источник: Байкал Инфо
22/02/2017 - 11:30

Баскетбольный клуб «Иркут» 26 февраля 2017 года сыграет с двукратным обладателем Кубка России по баскетболу БК «Новосибирск». Как сообщает пресс-служба иркутской команды, очередная игра чемпионата России по баскетболу среди команд мужской Суперлиги-1 пройдёт во дворце спорта «Труд» в Иркутске, начало в 19:00. В турнирной таблице «Новосибирск» сейчас занимает первое место (14 побед, 4 поражения), иркутяне – четвёртое (11 побед, 7 поражений). 

Метки: Баскетбольный клуб «Иркут», Иркутская область, Соревнования, Спорт, Сибирь
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