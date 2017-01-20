Баскетбольная команда «Иркут» проиграла «Самаре» со счётом 66:70

Баскетбольная команда «Иркут» 19 января 2017 года проиграла команде «Самара» со счётом 66:70 (18:15, 14:17, 21:20, 13:18) во время матча во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Как сообщает пресс-служба иркутского баскетбольного клуба, следующие игры чемпионата России по баскетболу среди мужских команд Суперлиги-1 «Иркут» проведёт в гостях у дальневосточных соперников: 27 января во Владивостоке с командой «Спартак-Приморье», 30 января – в Южно-Сахалинске» с «Сахалином».

В Иркутск представители Самары приехали максимально мотивированными, т.к. за несколько дней до этого матча не смогли одолеть баскетбольный «Новосибирск». Кроме того, напомним, что на старте чемпионата «Самара» также уступила команде иркутской области (60:66).

С первых секунд встречи между иркутянами и самарцами завязалась упорная борьба за каждый квадратный метр на паркете. Сначала гости повели в счёте, затем оранжево-черные перехватили инициативу – 7:2. После «Самара» догнала и вырвалась вперед, однако успешные действия хозяев в нападении позволили им завершить десятиминутку лидерами – 18:15.

В следующем игровом отрезке сибиряки довели превосходство в счёте до максимальных 7 очков – 26:19. Но подопечные главного тренера Сергея Зозулина сумели отыграться. Первые три очка по ходу этого марш-броска гостей заработал экс-игрок «Иркута» Константин Кадыков. Завершилась четверть равновесием цифр на табло – 32:32.

Сразу после большого перерыва соперники устроили снайперскую дуэль, которую поначалу выигрывали, но к завершению десятиминутки «Иркут» лидировал с минимальным перевесом – 53:52.

На старте заключительной четверти гостям удался рывок, после которого они были впереди на пять очков – 55:60. Затем иркутяне сравняли счёт – 60:60. После цифр на табло 63:62 в пользу оранжево-черных гости ещё раз переломили ход игры и довели матч до победного – 66:70.

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