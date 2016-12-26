Банду цыган-наркоторговцев обезвредили в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском обнаружили банду цыган-наркоторговцев, распространявших героин. Как 26 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в ноябре полицейские получили оперативную информацию о том, что в одном из частных домов на улице Магистральной ведётся регулярная торговля героином. В ходе проверки этих сведений оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что криминальный бизнес организовали четверо женщин цыганской национальности в возрасте от 33 до 75 лет. Все они неоднократно судимы и приходятся друг другу родственницами.

В минувший четверг все подозреваемые были задержаны. При обыске в их доме обнаружены деньги и более 40 полиэтиленовых свёртков, наполненных порошкообразным веществом. Все изъятое направлено на экспертизу.

В отношении подозреваемых следователем Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Три женщины помещены в изолятор временного содержания, 75-летней участнице группы в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Санкция статьи предполагает наказание в виде 15 лет лишения свободы.